Агент Олунги: "Мы контактировали с ЦСКА"

Исраэль Ронин Кармо, агент нападающего шведского "Юргордена" Майкла Олунги, подтвердил информацию об интересе к кенийцу со стороны ЦСКА. В минувшем сезоне Олунга забил 12 мячей и отдал 4 передачи в 27 матчах чемпионата. Ранее сообщалось, что действующий клуб игрока может расстаться с ним за четыре миллиона евро.

– На сегодняшний день официального запроса в "Юргорден" от российского клуба не поступало, но определенный интерес со стороны московского ЦСКА существует – со мной контактировали представители армейцев, – цитирует championat.com Кармо. – Могу также сказать, что помимо россиян моим клиентом интересуются клубы из Турции, Китая и Германии. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. В любом случае вы обо всем скоро узнаете.