Агент Олунги: "Мы контактировали с ЦСКА"

Исраэль Ронин Кармо, агент нападающего шведского "Юргордена" Майкла Олунги, подтвердил информацию об интересе к кенийцу со стороны ЦСКА. В минувшем сезоне Олунга забил 12 мячей и отдал 4 передачи в 27 матчах чемпионата. Ранее сообщалось, что действующий клуб игрока может расстаться с ним за четыре миллиона евро.
– На сегодняшний день официального запроса в "Юргорден" от российского клуба не поступало, но определенный интерес со стороны московского ЦСКА существует – со мной контактировали представители армейцев, – цитирует championat.com Кармо. – Могу также сказать, что помимо россиян моим клиентом интересуются клубы из Турции, Китая и Германии. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. В любом случае вы обо всем скоро узнаете.
Дополнительная информация
https://www.championat.com/football/news-2692830-agent-podtverdil-interes-cska-k-napadajuschemu-jurgordena-olunge.html
Митяй Антибомж
Очередной бегун для конюшни? )) В этот раз видать серьёзный, коли из Кении ))
20:05