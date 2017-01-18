10:35 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: ЦСКА может потратить 4 миллиона на форварда "Юргордена"

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ЦСКА проявляет интерес к форварду "Юргордена" Майклу Олунге, сообщает Expressen. В борьбу за 22-летнего футболиста включились "Гуйчжоу Жэньхэ", а также один из турецких клубов, в который его сватали шведские СМИ. В минувшем сезоне Олунга забил 12 мячей и отдал 4 передачи в 27 матчах чемпионата.

"Юргорден" готов расстаться с футболистом примерно за 4 миллиона евро, однако спортивный директор клуба Боссе Андерссон сообщил, что на данный момент никто не обращался по поводу трансфера игрока. Expressen отмечает, что руководство "Юргордена" собирается выгодно продать игрока в ближайшие недели.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

дороговато для ЦСКА. за такю сумму если только в Локо.

10:48

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