Агент - об интересе "Локомотива" к Калиничу: "Это неправда, только слухи"

Томислав Эрцег, представляющий интересы форварда "Милана" Николы Калинича, рассказал "СЭ", что ничего не слышал об интересе "Локомотива" к своему клиенту.

- "Локомотив" проявляет интерес к Калиничу? Это неправда - всего лишь слухи, - отметил Эрцег. - Невозможно представить, чтобы Никола оказался в России.

Ранее в интервью "СЭ" Эрцег опроверг информацию об интересе "Спартака".

Издание Planeta Milan сообщило, что за 30-летним Калиничем следят "Локомотив" и "Шальке". Также есть щедрое предложение из Китая. Права на хорвата принадлежат "Милану", который прошлым летом арендовал Калинича у "Фиорентины" с обязательством выкупа за 20 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Николы 30 матчей, 5 голов и 5 результативных передач. (Игорь НОВИКОВ)