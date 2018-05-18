Агент: "Не думаю, что Наингголан перейдет в "Зенит". Им интересуются в "Челси" и в Китае"

Известный бельгийский агент Сантуш Верхулст, работающий с экс-игроком "Зенита" Николасом Ломбертсом, в интервью "СЭ" отметил, что шансов на переход полузащитника "Ромы" Раджи Наингголана в санкт-петербургский клуб немного.

Ранее портал Calciomercato сообщил, сине-бело-голубые готовы отдать за 30-летнего бельгийца 50 миллионов евро.

- "Зенит" предлагает большие деньги за Наингголана? Не думаю, что это случится, - отметил Верхулст. - Его могут подписать "Челси" и китайские клубы.

В этом сезоне Наингголан провел 31 матч за "Рому" в чемпионате Италии, забив четыре мяча. (Игорь НОВИКОВ)