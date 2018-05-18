12:16 | Футбол — РФПЛ

Агент: "Не думаю, что Наингголан перейдет в "Зенит". Им интересуются в "Челси" и в Китае"

Раджа НАИНГГОЛАН. Фото AFP
Раджа НАИНГГОЛАН. Фото AFP
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Известный бельгийский агент Сантуш Верхулст, работающий с экс-игроком "Зенита" Николасом Ломбертсом, в интервью "СЭ" отметил, что шансов на переход полузащитника "Ромы" Раджи Наингголана в санкт-петербургский клуб немного. 

Ранее портал Calciomercato сообщил, сине-бело-голубые готовы отдать за 30-летнего бельгийца 50 миллионов евро. 

- "Зенит" предлагает большие деньги за Наингголана? Не думаю, что это случится, - отметил Верхулст. - Его могут подписать "Челси" и китайские клубы.

В этом сезоне Наингголан провел 31 матч за "Рому" в чемпионате Италии, забив четыре мяча. (Игорь НОВИКОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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shpasic

и ещё 50 летнего Макелеле за 150 миллионов.

13:11

Нефилим

Зачем хоть вам игроков то столько? Зачем купили Набиуллина, Заболотного, что на скамейке Полоз сидит? Игроков по арендам уже штук 15 распихано. Единственный нормальный игрок был - Жулиано, и того продали)

12:51

xaris

50 Лямов!???

12:50

Нефилим

У Зенита денег нет на это. Газпром им хоть Месси с Суаресом купит, но ФП никто не отменял. Они потратили на игроков 70 млн в этом году, плюс Манчиня, плюс зарплаты, а не заработали почти ничего - никого не продали, в ЛЧ не попали, даже Дзюба им за их же собственные деньги голешник положил)

12:49

0,7 в одно рыло

50 млн за 30-летнего игрока? Бред, Зенит им даже не интересуется.

12:49

ЗЗ+

Да какой Наинголлан в России? Даже в Зенит. Щас к нам только только сербы с пляжными бразильцами поедут

12:32

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