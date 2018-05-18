Агент: "Не думаю, что Наингголан перейдет в "Зенит". Им интересуются в "Челси" и в Китае"

Известный бельгийский агент Сантуш Верхулст, работающий с экс-игроком "Зенита" Николасом Ломбертсом, в интервью "СЭ" отметил, что шансов на переход полузащитника "Ромы" Раджи Наингголана в санкт-петербургский клуб немного.
Ранее портал Calciomercato сообщил, сине-бело-голубые готовы отдать за 30-летнего бельгийца 50 миллионов евро.
- "Зенит" предлагает большие деньги за Наингголана? Не думаю, что это случится, - отметил Верхулст. - Его могут подписать "Челси" и китайские клубы.
В этом сезоне Наингголан провел 31 матч за "Рому" в чемпионате Италии, забив четыре мяча. (Игорь НОВИКОВ)
shpasic
и ещё 50 летнего Макелеле за 150 миллионов.
13:11
Нефилим
Зачем хоть вам игроков то столько? Зачем купили Набиуллина, Заболотного, что на скамейке Полоз сидит? Игроков по арендам уже штук 15 распихано. Единственный нормальный игрок был - Жулиано, и того продали)
12:51
xaris
50 Лямов!???
12:50
Нефилим
У Зенита денег нет на это. Газпром им хоть Месси с Суаресом купит, но ФП никто не отменял. Они потратили на игроков 70 млн в этом году, плюс Манчиня, плюс зарплаты, а не заработали почти ничего - никого не продали, в ЛЧ не попали, даже Дзюба им за их же собственные деньги голешник положил)
12:49
0,7 в одно рыло
50 млн за 30-летнего игрока? Бред, Зенит им даже не интересуется.
12:49
ЗЗ+
Да какой Наинголлан в России? Даже в Зенит. Щас к нам только только сербы с пляжными бразильцами поедут
12:32