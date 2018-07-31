Агент Милевского: "Артемом интересуется клуб РПЛ"

Агент бывшего форварда брестского и киевского "Динамо" Артема Милевского Александр Панков рассказал, где может продолжить карьеру его клиент.

– Правда ли, что Артем Милевский в ближайшем будущем может перейти в БАТЭ?

– У нас не было разговора по этому поводу. В последнее время в СМИ появлялись слухи о возможном переходе Артема в минское "Динамо", но пока нам не поступало никакого официального предложения ни от БАТЭ, ни от минского "Динамо". Когда расторгали контракт с брестским "Динамо", я говорил, что мы готовы рассматривать любые интересные предложения, но, повторюсь, пока никаких официальных контактов с БАТЭ и минским "Динамо " не было. Сейчас мы рассматриваем конкретные варианты, которые уже есть у нас на руках.

– Недавно вы говорили, что у Милевского есть четыре заграничных варианта продолжения карьеры. Появилось ли еще что-то новое?

– Предложения, которые были у нас, актуальны до сих пор. Сейчас Артемом заинтересовалось еще два клуба: один из российской премьер-лиги, другой – из чемпионата Бельгии. Пока просто рассматриваем эти варианты. Сейчас Милевский в Украине, тренируется каждый день и находится в хорошей физической форме. Мы постоянно на связи, думаю, скоро определимся с его будущим, - цитирует агента by.tribuna.com.

Ранее футболист покинул брестское "Динамо" - клуб расторг контракт с ним. В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 22 матча за "Динамо" и забил пять мячей при восьми голевых передачах.

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