Агент Фернандеша: "Почему нам не дали возможности уйти в августе?"

Агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза рассказал о неудачных переговорах по новому контракту.

– Вы попросите для Фернандеша статуса свободного агента в феврале? Уверены, что клуб отпустит?

– Мы делали предложение, которое не могу озвучить. Оно не существенно отличается от того, что клуб подписал с Хеведесом и Фарфаном. И клуб фактически официально не отказался. Но мы понимаем, что, наверное, вопрос исчерпан. Уже столько много писали о Мануэле, что нет объективных условий, чтобы он остался. Наверное, у Эрика есть более интересные игроки на эту позицию. Но почему нам не дали возможности уйти в августе? Я готов был принести предложение, просил клуб определиться, хотят они подлить Мануэла, или нет. Клуб так и не определился, а теперь пытается выставить Мануэла рвачом. А могли и деньги заработать, и на зарплате сэкономить, тем более, если они считают, что Мануэл своих денег не стоит. (Сергей Егоров)

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