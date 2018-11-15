18:34 | Футбол — РПЛ

Адвокат попросил выпустить Мамаева под залог

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Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов направил ходатайство о том, чтобы футболиста выпустили под залог, сообщает РАПСИ.

- В Тверской районный суд города Москвы поступило обращение адвоката Игоря Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении Павла Мамаева. - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Также адвокату в среду был дан ответ на его обращение, сказали в суде. Сумма залога не сообщается, дата рассмотрения обращения адвоката не назначалась. Адвокат игрока подтвердил подлинность сообщений ряда СМИ об изменении в отношении футболиста обвинения, но от подробных комментариев отказался.

Павел Мамаев, как и форвард "Зенита" Александр Кокорин, находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

 

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Дополнительная информация

http://rapsinews.ru/judicial_news/20181115/291157496.html

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