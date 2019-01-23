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Адвокат Мамаева уверен, что его подзащитному продлят арест

28 ноября 2018 года. Москва. Павел Мамаев на заседании Тверского районного суда. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
28 ноября 2018 года. Москва. Павел Мамаев на заседании Тверского районного суда. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассказал "СЭ" о том, продлят ли срок содержания под стражей его подзащитному, а также форварду "Зенита" Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу и детскому тренеру Александру Протасовицкому. Последнее постановление суда по поводу ареста действует до 8 февраля.

– Сегодня направил жалобу в прокуратуру, указав, что, по нашему мнению, создается искусственное создание условий для продления срока содержания Павла под стражей, поскольку следствие не объясняет причины столь длительной задержки, – сказал Бушманов. – Жалоба на эффективность следствия и допускаемую волокиту подана в прокуратуру Москвы, надеюсь, там отреагируют на ситуацию и не допустит дальнейшего ущемления прав моего подзащитного.

– Ваш коллега Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, уверенно заявил, что срок заключения всех обвиняемых по делу будет продлен. Что скажете вы?

– Дело в том, что по закону прокурор должен как минимум 10 дней потратить на то, чтобы ознакомиться с материалами дела, плюс суд должен иметь возможность в течение двух недель решить вопрос о принятии дела к рассмотрению и назначению судебных заседаний по предварительным слушаниям. Все процессуальные сроки "съедены" следствием, поэтому не вижу иного варианта, кроме как обратиться в суд. Задержка происходит не по нашей вине и никак не должна сказываться на состоянии заключенных под стражей, что считается нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ и является основанием для отказа в продлении срока содержания под стражей.

– Есть ли шанс, что Мамаев и остальные проходящие по этому делу покинут СИЗО 8 февраля?

– Следствие еще не обращалось с ходатайством о продлении срока заключения. Но по статистике, если оно поступает в суд, то практически на сто процентов там поддержат следствие. Учитывая, что судебное производство уже завершено, все доказательства по делу закреплены, справедливо было бы изменить меру пресечения на подписку о невыезде, либо наша сторона обратится в суд с предложением выбрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Станем исходить из позиции следствия, надеюсь, что она будет как-то выражена. Пока могу реагировать лишь на бездействие, что и сделал, подав жалобу в прокуратуру Москвы.

Напомним, Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также Протасовицкий находятся в московском СИЗО-2 "Бутырка" с октября 2018 года в качестве обвиняемых по делу об участии в двух драках в центре Москвы 8 октября. (Иван Торопцев)

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