Адвокат Мамаева уверен, что его подзащитному продлят арест

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассказал "СЭ" о том, продлят ли срок содержания под стражей его подзащитному, а также форварду "Зенита" Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу и детскому тренеру Александру Протасовицкому. Последнее постановление суда по поводу ареста действует до 8 февраля.

– Сегодня направил жалобу в прокуратуру, указав, что, по нашему мнению, создается искусственное создание условий для продления срока содержания Павла под стражей, поскольку следствие не объясняет причины столь длительной задержки, – сказал Бушманов. – Жалоба на эффективность следствия и допускаемую волокиту подана в прокуратуру Москвы, надеюсь, там отреагируют на ситуацию и не допустит дальнейшего ущемления прав моего подзащитного.

– Ваш коллега Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, уверенно заявил, что срок заключения всех обвиняемых по делу будет продлен. Что скажете вы?

– Дело в том, что по закону прокурор должен как минимум 10 дней потратить на то, чтобы ознакомиться с материалами дела, плюс суд должен иметь возможность в течение двух недель решить вопрос о принятии дела к рассмотрению и назначению судебных заседаний по предварительным слушаниям. Все процессуальные сроки "съедены" следствием, поэтому не вижу иного варианта, кроме как обратиться в суд. Задержка происходит не по нашей вине и никак не должна сказываться на состоянии заключенных под стражей, что считается нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ и является основанием для отказа в продлении срока содержания под стражей.

– Есть ли шанс, что Мамаев и остальные проходящие по этому делу покинут СИЗО 8 февраля?

– Следствие еще не обращалось с ходатайством о продлении срока заключения. Но по статистике, если оно поступает в суд, то практически на сто процентов там поддержат следствие. Учитывая, что судебное производство уже завершено, все доказательства по делу закреплены, справедливо было бы изменить меру пресечения на подписку о невыезде, либо наша сторона обратится в суд с предложением выбрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Станем исходить из позиции следствия, надеюсь, что она будет как-то выражена. Пока могу реагировать лишь на бездействие, что и сделал, подав жалобу в прокуратуру Москвы.

Напомним, Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также Протасовицкий находятся в московском СИЗО-2 "Бутырка" с октября 2018 года в качестве обвиняемых по делу об участии в двух драках в центре Москвы 8 октября. (Иван Торопцев)