Адвокат Мамаева - о визите отца: "Павлу приятно внимание родных"

После того, как в четверг полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву были предъявлены обвинения по статьям 116 "Побои" и 213 "Хулиганство" УК РФ его адвокат Игорь Бушманов выразил несогласие со следствием.

- Как в четверг прошла встреча Мамаева с отцом и сыном?

- Не обсуждал этот вопрос, его уместнее задать папе Павла. В любом случае, для него это хорошая моральная поддержка - у него появилась возможность пообщаться с родными впервые за достаточно долгое время без контактов с родственниками и обсудить все жизненные вопросы, которые накопились.

- Что они говорили друг другу?

- Я не в курсе этой встречи, на ней не присутствовал.

- Успел ли Павел записаться в спортзал?

- Он по-прежнему находится в карантинном отделении, там это не допускается.

- Выступление в Мосгорсуде по видеосвязи - инициатива защиты?

- Это общепринятая практика в Московском городском суде - не вывозить человека из зоны ответственности. Практически по всем делам заседания проходят в режиме видеоконференции. Лицо, находящееся под стражей, прекрасно видит, что происходит в зале, дает пояснения с использованием видеотрансляции. Это не считается нарушением прав защиты. (Андрей Михайлов)