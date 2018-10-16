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Адвокат Мамаева: "Алана надеется, что скоро Павел сможет воссоединиться с семьей"

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Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, в интервью "СЭ" отметил, что жена игрока Алана переживает за мужа.

– Насколько легко Алана, жена Мамаева, пошла на сотрудничество? Поддерживает ли она связь с супругом?

– Мы с Аланой поддерживаем постоянный контакт. Она, безусловно, очень переживает за него, поскольку на иждивении остались малолетние дети. Жена надеется, что в ближайшее время папа сможет воссоединиться с семьей. (Андрей Михайлов)

Полная версия интервью Игоря Бушманова

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