Адвокат Мамаева: "Алана надеется, что скоро Павел сможет воссоединиться с семьей"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, в интервью "СЭ" отметил, что жена игрока Алана переживает за мужа.

– Насколько легко Алана, жена Мамаева, пошла на сотрудничество? Поддерживает ли она связь с супругом?

– Мы с Аланой поддерживаем постоянный контакт. Она, безусловно, очень переживает за него, поскольку на иждивении остались малолетние дети. Жена надеется, что в ближайшее время папа сможет воссоединиться с семьей. (Андрей Михайлов)

Полная версия интервью Игоря Бушманова