Адвокат Кокориных пожелала им не терять веру в людей

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, написала в Инстаграме новогоднее поздравление. Подзащитным она пожелала быть сильными и не терять веру в людей. Кокорины и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

"С Новым годом! Желаю, чтобы счастье и удача стали для Всех нас верными спутниками! Пусть здоровье будет крепким, и весь год Вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Желаю во всем и всегда в новом году побед, радости и конечно справедливости. Научится прощать и быть прощенными. Есть не мало людей для которых этот год стал испытанием. Ребята Александр и Кирилл Кокорины, пусть вместе с этим годом уйдет все плохое и останется в прошлом. Будте сильными, не теряйте веру в людей. В эту новогоднюю ночь хочется пожелать вам терпения. Всем, кто поддерживал и поддерживает ребят и меня, спасибо за сопереживания и веру! Пусть ваши сердца остаются такими же добрыми и светлыми и пусть Господь всегда слышит Ваши молитвы, пусть близкие радуют, и сбываются самые заветные мечты. С Новым 2019 годом, с новым счастьем , с новыми надеждами и новыми успехами", - написала Стукалова.