Адриану, Фернанду и Роша провели первую тренировку на сборе "Спартака"

Полузащитник Фернанду, а также нападающие Луиз Адриану и Педро Роша присутствовали на утренней субботней тренировке "Спартака" на сборе в Дубае. Начиная с 12 января, красно-белые работают в двухразовом режиме.

В субботу Массимо Каррера разделил команду на две группы. В первой работали Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Илья Кутепов, Сергей Еременко, Николай Рассказов, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, а также вратари.

Через час из отеля прибыли оставшиеся игроки, в том числе Адриану, Фернанду и Роша. Бразильцы провели короткую разминку с основной группой, но затем с мячом и на тренажерах работали и выполняли упражнения на растяжку. Бразильцы прибыли в расположение "Спартака" поздно вечером 12 января. При этом команда находится в Дубае с 9 января.

Отметим, что Джано, Тимофеев и Тигиев в тренировке участия не принимали и остались в отеле.(Александр МУЙЖНЕК)