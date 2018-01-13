Адриану, Фернанду и Роша провели первую тренировку на сборе "Спартака"

Полузащитник Фернанду, а также нападающие Луиз Адриану и Педро Роша присутствовали на утренней субботней тренировке "Спартака" на сборе в Дубае. Начиная с 12 января, красно-белые работают в двухразовом режиме.
В субботу Массимо Каррера разделил команду на две группы. В первой работали Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Илья Кутепов, Сергей Еременко, Николай Рассказов, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, а также вратари.
Через час из отеля прибыли оставшиеся игроки, в том числе Адриану, Фернанду и Роша. Бразильцы провели короткую разминку с основной группой, но затем с мячом и на тренажерах работали и выполняли упражнения на растяжку. Бразильцы прибыли в расположение "Спартака" поздно вечером 12 января. При этом команда находится в Дубае с 9 января.
Отметим, что Джано, Тимофеев и Тигиев в тренировке участия не принимали и остались в отеле.(Александр МУЙЖНЕК)
Фернандо, Адриано и Роша начали разминку вместе, но потом отделились и стали бегать вокруг поля, а потом растягиваться. С мячом и на тренажёрах не работали pic.twitter.com/szXTVlNyQZ– Alexander Muyzhnek (@Muyzhnek) 13 января 2018 г.
Опрос
- Дмитрий Комбаров
- Спартак (футбол)
- Сальваторе Боккетти
- Луиз Адриану
- Андрей Ещенко
- Илья Кутепов
- Сердар Таски
- Фернанду Лукас Мартинс
- Массимо Каррера
- Сергей Еременко
- Георгий Джикия
- Педро Роша
shpasic
Адриану, Фернанду и Педру.
11:01
баламошка
А теперь это Ферадроша.
11:00