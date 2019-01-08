Адиев будет готовить "Анжи" ко второй части сезона

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев будет готовить команду к весенней части чемпионата России на тренировочном сборе в Кисловодске, который начнется 15 января. Ранее появилась информация, что 41-летний специалист может покинуть махачкалинский клуб.

– Я буду готовить команду и проводить сбор в Кисловодске, надеюсь, что после него наступит какая-то ясность, – приводит ТАСС слова Адиева. – Я разговаривал с руководством клуба, но никаких новостей пока нет. Мы ждем, что финансовая составляющая в клубе изменится в лучшую сторону, и если это произойдет, то я с большим удовольствием продолжу свою работу до конца чемпионата. Я обозначил, и они сами понимают, что если какая-то перспектива будет, то никаких проблем нет – и я, и ребята останемся в клубе и будем доигрывать сезон боеспособным коллективом.

– Никакой положительной динамики пока нет, все как было, так и остается, – ответил Адиев на вопрос о проблемах с финансированием клуба. В начале сезона руководство "Анжи" обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило.

"Анжи" с 15 очками после 17 туров занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице чемпионата России.