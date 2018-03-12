12:42 | Футбол — РФПЛ

Аарон Оланаре: "Русский язык звучит очень смешно и в то же время красиво"


Нападающий "Амкара" Аарон Оланаре отметил, что не понимает русский язык, но он ему очень нравится. По словам нигерийца, он его не учит.

– Мне нравится (русский) язык. Я его не понимаю, но мне очень нравится слушать, как он звучит, – цитирует Оланаре официальный сайт "Амкара". – Он звучит очень смешно и в то же время красиво. Какие-то простые вещи я уже понимаю. Знаю приветствие, другие простые выражения: "Как дела? Нормально". Честно говоря, нет такого, чтобы я сел и начал учить русский. Может быть, это произойдет, если будет сильная потребность.

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/32876/

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