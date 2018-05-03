61-й номер навечно закреплен в "Рубине" за Гекденизом Караденизом

Сегодня турецкий полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз объявил о том, что по окончании сезона завершает карьеру игрока. Генеральный директор клуба Рустем Сайманов торжественно объявил, что номер 61 под которым выступал Гекдениз, навечно закреплен за ним.

– Гекдениз золотыми буквами вписал свое имя в историю клуба, - отметил Сайманов. - Это не легионер, мы всегда считали его нашим российским игроком. Это железный человек, который 10 лет отыграл почти без травм.

Символично, что 10 лет назад я представил этого игрока. И вот сегодня такой день... Он отдавал и отдает себя без остатка, боролся да конца и бился за всех. Мы помним гол "Барселоне", помним твой 61-й номер, который прославлял наш клуб. Поэтому мы закрепляем 61-й номер за тобой навечно! Удачи тебе и знай, что у тебя здесь всегда друзья и поддержка. (Артур ЕНИКЕЕВ).