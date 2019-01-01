50 перспективных молодых игроков от УЕФА. Ахметов и Чалов - в списке

УЕФА опубликовал список из 50 молодых футболистов в возрасте до 21 года, на которых стоит обратить внимание в 2019 году. В него вошли и два российских игрока - полузащитник и нападающий ЦСКА Ильзат Ахметов и Федор Чалов.

Ильзат Ахметов: "Дебютировав в "Рубине" в 16 лет в 2016 году, сейчас хавбек регулярно выходит в матчах за ЦСКА и получил награду лучшему молодому игроку года в России".

Федор Чалов: "Забил два гола в Лиге чемпионов этой осенью и лидирует в споре бомбардиров в чемпионате России с 9 мячами".

Отметим, что в список также вошли три украинца - вратарь Андрей Лунин ("Леганес"), защитник Виталий Миколенко ("Динамо" Киев) и полузащитник Николай Шапаренко ("Динамо" Киев).

Полный список перспективных футболистов доступен на сайте УЕФА.