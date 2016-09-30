Юрий Жирков: "Не сказал бы, что Москва - "спартаковский" город"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков в интервью "Р-Спорт" призвал болельщиков заполнить трибуны и поддержать команду в матче 9-го тура чемпионата России со "Спартаком". Россиянин подчеркнул, что сине-бело-голубые сделают все, чтобы завоевать чемпионство в этом сезоне.

- Есть ощущение, что Москва вообще "спартаковский" город? Несмотря на достижения ЦСКА, которому в Петербурге больше симпатизируют.

- У "Спартака" больше болельщиков, чем у ЦСКА. Но мне попадались на улице люди, которые болеют и за другие клубы. Не сказал бы, что Москва - "спартаковский" город.

- На улицах Москвы спартаковские болельщики проявляли негатив к вам?

- Я помню, как ходил на какую-то игру "Спартака" - пригласил друг. Спартаковские болельщики, которые проходили мимо, вспоминали мне как раз тот гол за "Челси". И все время хотели куда-то меня послать (смеется). Это все было, когда я уже за "Анжи" играл.

- Скажите несколько слов болельщикам "Зенита" перед игрой со "Спартаком".

- Я тут случайно узнал, что, оказывается, есть болельщики "Спартака" в Петербурге. Это, конечно, меня сильно удивило. Встретил одного такого в Москве. Говорит: "Я из Петербурга, но не удивляйся, я болельщик "Спартака". Московского". Поразительно, конечно. А наших болельщиков хочу попросить заполнить "Петровский" и поддержать команду так, как умеют это делать только в Петербурге. Поддерживать, что бы ни случалось: и когда ведем в счете, и когда проигрываем, не бросать команду, поддерживать.

- "Зенит" станет чемпионом в этом сезоне?

- Все сделаем для этого.