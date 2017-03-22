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Сергей Прядкин: "Я не сторонник практики стимулирования"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью "СЭ" ответил на текущие вопросы, в том числе – о практике стимулирования.

 
Суббота. Москва. Черкизово. "Локомотив" - "Спартак" - 1:1. АРИ (слева) против Ильи КУТЕПОВА. Субботней осечкой лидера в воскресенье воспользовались ЦСКА и "Зенит". Теперь красно-белых от преследователей отделяют 6 очков."Локо" и "Зенит" сделали громкие заявления

– Как вы относитесь к практике стимулирования со стороны третьего клуба?

– Я не сторонник этого. Считаю, что у команды достаточно стимулов, чтобы играть на победу. Команды борются за ту или иную позицию в таблице, решают свои задачи. В общем, я не сторонник практики стимулирования.

Артем Дзюба высказался за приглашение иностранных арбитров на матчи РФПЛ. Возможно, это пробный шар – не назначить ли иностранца на матч "Спартак""Зенит". Как относитесь к судьям-иностранцам?

– В свое время мы уже использовали эту практику, убедились, что ничем они не лучше наших. Безусловно, нашим арбитрам есть куда расти, но их уровень достаточно стабилен и высок. К примеру, матч "Локо" – "Спартак" судья отработал на высоком уровне.

– Определена дата общего собрания, на котором будет рассмотрен вопрос либо о видеоповторах, либо о видеофикации гола?

– Наверное, после конференции РФС, которая назначена на 8 апреля. И это будет не только позиция общего собрания премьер-лиги. Рассмотрим и ряд других вопросов.

– Кто-то из клубов уже официально обратился?

– Пока никто. Но мы эти вопросы обсуждаем достаточно часто, мнения клубов знаем.

– Какие выводы сделали по резонансному матчу "Арсенал""Урал"?

– Есть данные нашего партнера – скачков коэффициентов не зафиксировано. Мы поручили нашему специалисту из службы безопасности проанализировать данные других букмекерских контор.

– Есть вероятность, что матч "Спартак" – "Зенит" покажет Первый канал?

– Такой информации у меня нет. Никто из руководителей Первого не обращался. Но у РФПЛ контракт с "Матч ТВ", и это уже вопрос переговоров с нашим основным вещателем. (Сергей ЕГОРОВ)

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