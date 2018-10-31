В Смоленской области футболист скончался от переохлаждения

В минувшую субботу в Смоленской области трагически погиб игрок в мини-футбол и тренер детской команды Константин Андросенко. Причиной смерти стало переохлаждение после аварии.

Как сообщает smolensk-i.ru, 38-летнему спортсмену стало плохо за рулем по дороге в Смоленск на федеральной трассе "Москва – Минск" в Смоленской области. Машина съехала в кювет, Константин потерял сознание и насмерть замерз в машине.

В Смоленской любительской футбольной лиге Константин играл в формате 8х8 за "Смоленские бриллианты", "Кристалл" и "Искру-СЛФЛ". В текущем сезоне формата 6х6 он провёл несколько игр за команду первой лиги "Искру".

В чемпионате области Константин защищал цвета "Рославля", "Печерска" и "Металлурга". Также он помогал тренировать местную детскую мини-футбольную команду.