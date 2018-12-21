Прядкин рассказал, почему не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах президента РФС

Исполняющий обязанности главы РФС Сергей Прядкин отметил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах президента организации. Напомним, что Прядкин также возглавляет РПЛ.

– Отвечаю честно и откровенно: не хочу. Мне очень нравится работать в премьер-лиге и я, взвесив все за и против, решил для себя, что правильным будет полностью сконцентрировать силы на действующем посту, – цитирует RT Прядкина. – Срок полномочий во главе РПЛ истекает через полтора года, это солидный временной отрезок. Так что призываю болельщиков и экспертов не верить слухам, которые активно муссируются в прессе в последние дни.

Современные реалии таковы, что помимо программ и планов нужно реальное финансовое подспорье. За сильным кандидатом должны стоять и сильные спонсоры. Без этого никак, нужно быть реалистами. За две предвыборные компании я хорошо изучил данный вопрос и прекрасно знаю, что пост президента РФС – это не просто интервью на телевидении после побед сборной, но и ежедневная, кропотливая работа в футбольной отрасли.