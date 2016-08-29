Павел Дацюк: "Сыграть в футбол с Болтом - вот здесь было бы мало шансов"

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк в детстве надеялся на то, что ему удастся совмещать посещение футбола и хоккея. Форвард сомневается, что у него было бы много шансов на победу при игре с девятикратным олимпийским чемпионом Усэйном Болтом.

- Во дворе мы постоянно играли с друзьями в футбол, проводили очень много времени на площадке, - приводит пресс-служба ФИФА слова Дацюка. - Я даже всерьез думал о том, что смогу совмещать эти два вида спорта: летом играть в футбол, а зимой в хоккей. Правда, когда я подрос и стал ходить в детскую хоккейную школу, то стало понятно, что времени на такое совмещение нет. И я решил остановиться на хоккее.

- В интернете можно найти немало роликов, где вы перед хоккеем чеканите мяч.

- Да, это план моей разминки, совмещаю приятное с полезным. В команде у нас всегда есть футбольный мяч, да и вообще футбольная тренировка является одним из элементов общего тренировочного процесса.

- Александр Овечкин – это еще один российский хоккеист, который не скрывает своих симпатий к футболу. И довольно часто он играет на вратарской позиции. А где комфортнее всего играть вам?

- Я люблю где-нибудь поближе к нападению играть. Стоять на задней штанге и ждать, когда мяч отдадут, чтобы потом попробовать забить.

- Усэйн Болт, Коби Брайант, Роджер Федерер – все эти спортсмены регулярно играют в футбол. Против кого интересно было бы сыграть?

- Тут все от формата зависит. Если 1 на 1 играть, это одно дело. Если в команде – то совершенно другое. Так что я лучше скажу, против кого я бы точно не хотел сыграть. Попасться против Болта – вот здесь было бы мало шансов.