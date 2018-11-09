23:57 9 ноября | Футбол

Луис Суарес смеется над футболом в Уругвае. Посмотрите, где проводят финал

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Нападающий "Барселоны" Луис Суарес высмеял руководителей стадиона "Сентенарио". Работники арены покрасили испортившийся газон перед финальным матчем плей-офф высшего дивизиона Уругвая между "Насьоналем" и "Пеньяролем".

Состояние поля ухудшилось после проведения музыкального концерта британского артиста Роджера Уоттерса.

– Невероятно, что самые важные финалы уругвайского футбола проводятся на таких полях, просто поменяйте картинку, – написал Суарес в Твиттере.

 

31-летний уругваец выступал за "Насьональ" с 2005 по 2006 год.

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