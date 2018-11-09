Луис Суарес смеется над футболом в Уругвае. Посмотрите, где проводят финал

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес высмеял руководителей стадиона "Сентенарио". Работники арены покрасили испортившийся газон перед финальным матчем плей-офф высшего дивизиона Уругвая между "Насьоналем" и "Пеньяролем".

Состояние поля ухудшилось после проведения музыкального концерта британского артиста Роджера Уоттерса.

– Невероятно, что самые важные финалы уругвайского футбола проводятся на таких полях, просто поменяйте картинку, – написал Суарес в Твиттере.

Increíble que se vayan a jugar las FINALES MÁS IMPORTANTES de nuestro fútbol en una cancha así ....porfavor cambiemos nuestra IMAGEN 🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/lTay3qowrV – Luis Suarez (@LuisSuarez9) 9 ноября 2018 г.

31-летний уругваец выступал за "Насьональ" с 2005 по 2006 год.