Лопырева подтвердила, что отдыхает в Майами с отцом своего будущего ребенка

Известная модель, посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева призналась, что ждет первенца от бизнесмена Игоря Булатова.

– Я очень долго не афишировала свое положение, не хотела привлекать излишнее внимание, - приводит слова Лопыревой "Комсомольская правда". - Считаю, что беременность и рождение ребенка не должны быть темой для обсуждения всей страны. Сейчас, когда это больше не тайна, скажу, что я счастлива и сосредоточена только на малыше, остальное меня мало волнует. Что касается сплетен и слухов, их всегда было много. Я научилась не обращать на них внимание. Хотя иногда все же бывает обидно, когда пишут откровенную неправду.

Виктория Лопырева беременна! И рассказала об отце своего ребенка