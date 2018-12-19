Глава Немецкого футбольного союза хочет от ФИФА и Инфантино больше прозрачности

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель требует от президента ФИФА Джанни Инфантино повысить прозрачность организации. Его настораживают планы Инфантино по введению мировой Лиги наций и расширению числа участников клубного чемпионата мира.

– Отсутствие прозрачности в этих вопросах усиливает предубеждения в отношении ФИФА, – цитирует Sportbuzzer Гринделя. – Поэтому вместе с коллегами из УЕФА мы говорим о создании целевой группы, которая получит всю информацию, чтобы определить, нужны ли нам другие турниры, а также каким может быть их формат.

Я был бы рад, если бы ФИФА запустила открытый процесс обсуждения, в котором приняли бы участие основные игроки, то есть клубы, лиги, федерации.