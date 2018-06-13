Джанни Инфантино: "Иду на новый срок и верю в то, что делаю"

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции по окончании 68-го конгресса ФИФА объяснил, почему решил выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. Он отметил, что с оптимизмом смотрит в будущее футбола.

– Иду на новый срок, потому что верю в то, что делаю, – заявил Инфантино. – В то, что могу сделать здесь для ФИФА и для футбола, в людей, которые работали вместе со мной, в детей по всему миру, которые расцветают, когда получают мяч. Мы должны фокусироваться на развитии футбола. Я чувствую сильную поддержку людей по всему миру, чтобы ФИФА содействовала решению актуальных вопросов по развитию футбола, развитию инфраструктуры. Мы работаем вместе с легендарными футболистами, которые хотят вернуть величие футболу.

Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года и заявил о намерении баллотироваться на новый срок. (Евгений БЕЛОУСОВ)