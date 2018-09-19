ЦСКА сыграл вничью с "Викторией" в Юношеской лиге УЕФА

"Виктория Пльзень" и ЦСКА сыграли вничью - 1:1 в матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА. У армейцев отличился Данила Янов, у чешского клуба с пенальти забил Томаш Кепл.

Матч основных составов в рамках группового турнира Лиги чемпионов начнется в 22.00 по московскому времени.

Юношеская лига УЕФА

Группа G

1-й тур

"Виктория Пл - мол." - "ЦСКА - мол." - 1:1 (0:1)

Голы: Янов, 42 (0:1). Кепл, 66 - с пенальти (1:1).

"ЦСКА - мол.": Зириков, Елеев (Федоров, 85), Захаров, Карпов, Игнатович, Тикнизян, Марадишвили, Савинов (Конюхов, 46), Янов, Жиронкин, Шаповалов (Попов, 46).

Предупреждения: Захаров, 27. Игнатович, 57. Жиронкин, 59. Карпов, 65.

Судья: Кралович (Словакия).

19 сентября. Пршештице. Стадион "TJ Prestice"