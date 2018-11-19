Златко Далич: "Поздравляю сборную Англии с выходом в плей-офф Лиги наций"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поздравил сборную Англии с заслуженной победой (1:2). Матч прошел в рамках турнира Лиги наций на стадионе "Уэмбли".

– Сборная Англии проявила себя на чемпионате мира, когда превзошла ожидания, -приводит слова Далича Sky Sports. – Молодая и очень быстрая команда, что очень важно в современном футболе. Поздравляю Англию с заслуженной победой и с выходом в плей-офф Лиги наций.

Англия набрала 7 очков в группе, заняла первое место и осталась в дивизионе А. Хорваты с четырьмя очками расположились на последнем месте и вылетели в дивизион B.