Златко Далич: "Для Хорватии матч с Испанией закончился после второго гола"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после поражения от Испании в Лиге наций (0:6) отметил, что хорваты не играли как команда.

- Мы просто не создавали опасность у ворот соперника, - цитирует L'Equipe Далича. - После второго гола матч закончился для нас. Пока мы играли как команда, все работало. Когда перестали играть, все закончилось. Мы не были сосредоточены, торопились и начали отказываться от игровой системы, а это не выход против Испании. Мы должны учиться на ошибках, потому что мы видели, что происходит, когда мы играем как команда, и что происходит, когда мы не играем как команда.