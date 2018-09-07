Восемь фанатов сборной Украины арестованы из-за беспорядков в Чехии

Сразу после окончания матча Лиги наций между сборными Чехии и Украины (1:2) местная полиция арестовала восьмерых фанатов гостевой команды, сообщает Sportarena. Как сообщалось ранее, за болельщиков сине-желтых попытался вступиться тренер национальной команды Андрей Шевченко и попал под горячую руку одного из полицейских.

Причиной арестов стало то, что ультрас сборной Украины попытались пробраться на поле стадиона Мирослава Валенты.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко отправился в участок, чтобы попытаться освободить фанатов. На игре в Угерске Градиште присутствовало больше тысячи болельщиков сборной Украины.

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