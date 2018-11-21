07:25 | Футбол — Лига наций

Владислав Радимов: "Светлое пятно – это то, что никто из наших футболистов не бросил играть"

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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов после поражения от Швеции в матче Лиги наций (0:2) в интервью "СЭ" назвал светлое пятно в прошедшей встрече. По его словам, такие матчи случаются у всех команд.

– Светлое пятно в игре сборной России? Дзюба сказал, что вопросов нет только к Луневу.

– Светлое пятно – это то, что никто из наших футболистов не бросил играть. Они отдали все свои силы. Просто на ноябрь они уже могли показать совсем немного… Очень уставшая команда.

– Сборная подпортила впечатление от великолепного чемпионата мира?

– Нет, что вы? Эта сборная заслужила только добрых слов! Доставила нам много положительных эмоций. Игроки сделали все, что могли. Просто такие матчи случаются у всех. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Радимова

Швеция – Россия

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