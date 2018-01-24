Виталий Дьяков: "Турция и Швеция? У нашей сборной хорошие шансы на первое место"

Защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков считает, что сборной России по итогам жеребьевки Лиги наций достались равные ей по силам соперники - Турция и Швеция. По мнению российского игрока обороны, новый турнир УЕФА - интересный проект.

- Соперники в нашей группе равные. Это не сборные уровня Бразилии или Франции. Тем более наша команда сейчас проводит спарринги с настоящими топами. А тут команды подобрались равные. У нашей сборной хорошие шансы на первое место.

- Как вам вообще идея проведения такого турнира, как Лига наций?

- Со стороны выглядит интересным проектом. Надо посмотреть, как все будет происходит в деле. Если болельщикам будет интересно, то почему бы и нет? Я посмотрел регламент. Лучшие команды имеют шансы попасть на Евро-2020, поэтому предполагаю увлекательную борьбу.

- Россия способна обыграть нынешнюю сборную Турции?

- В современном футболе каждый может обыграть каждого. Соперники подравнялись. Даже такая сборная, как Андорра, может преподнести сюрприз. А команды Турции и России примерно равны на сегодняшний день. Турки не попали на чемпионат мира. Это их разозлит, закалит, сделает сильнее. Возможно, будет смена поколений. Главный тренер сборной Луческу часто посещает матчи чемпионата, я неоднократно его видел. Понятно, что он просматривает в основном большие команды. Думаю, ему по силам поднять уровень игры сборной. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матчи Лиги наций пройдут в сентябре-ноябре 2018 года. Календарь игр будет утвержден позднее.

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