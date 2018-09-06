В Турции отреагировали на проплешины на поле стадиона имени Шенола Гюнеша

Пресс-атташе Федерации футбола Турции Бахри Чифтчи отметил, что на поле стадиона в турецком Трабзоне, где сборная России сыграет в матче Лиги наций против Турции, есть проплешины, но газон допущен УЕФА к матчам соревнования.

Сегодня подопечные Станислава Черчесова провели предматчевую тренировку на арене имени Шенола Гюнеша.

- Стадиону имени Шенола Гюнеша два года, в прошлом году имелась аналогичная проблема в этот период времени. Это не связано с погодными условиями, - цитирует "РИА Новости" Чифтчи. - Она связана со спецификой искусственного света, который помогает траве расти, но по краям он ее выжигает. Но поле и стадион прошли проверку УЕФА и допущены к матчам Лиги наций.

Турция - Россия. Что с полем?!

Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 21.45 (мск)

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