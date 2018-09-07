Турция – Россия: прямая трансляция, видео – в 21.45

Сегодня национальная команда России сыграет в 1-м туре нового турнира - Лига наций. Соперник команды Станислава Черчесова – сборная Турции, которой руководит Мирча Луческу. матч пройдет в турецком городе Трабзон, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по Москве. Кроме россиян и турков в группе выступает команда Швеция.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Турция - Россия.

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Турция - Россия: трансляция (ВИДЕО)