Турция объявила состав на матчи Лиги наций против России и Швеции

Тренерский штаб сборной Турции во главе с Мирча Луческу определился с заявкой команды на игры Лиги наций против России (7 сентября) и Швеции (10 сентября).

Вратари: Гехкан Аккан ("Ризеспор"), Серкан Кырынтылы ("Коньяспор"), Синан Болат ("Антверпен").

Защитники: Гекхан Генюл ("Бешикташ"), Мехмет Зеки Челик ("Лилль"), Шенер Озбайраклы, Хасан Али Калдырым (оба – "Фенербахче"), Чаглар Сеюнджу ("Лестер"), Эртугрул Эрсой ("Бурсаспор"), Каан Айхан ("Фортуна"), Мерт Мюлдюр ("Рапид"), Сердар Азиз ("Галатасарай").

Полузащитники и нападающие: Омер Байрам ("Акхисар Беледиеспор"), Дженгиз Юндер ("Рома"), Юсуф Языджи, Абдулкадир Омюр (оба – "Трабзонспор"), Сердар Гюрлер ("Уэска"), Эмре Акбаба ("Галатасарай"), Огузхан Озьякуп ("Бешикташ"), Махмут Текдемир ("Истанбул Башакшехир"), Мехмет Топал ("Фенербахче"), Окай Йокушлу ("Сельта"), Таркан Сербест ("Касимпаса"), Беркай Озджан ("Штутгарт"), Хакан Чалханоглу ("Милан"), Юнус Маллы ("Вольфсбург"), Дженк Тосун ("Эвертон").

Ранее сборная России объявила состав на матчи против Турции и Чехии.

Кого не вызвал Черчесов на матчи сборной России с Турцией и Чехией