Тренер сборной Швеции: "Россия и Турция? Нам достался непростой жребий"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон сказал, что команда сосредоточится на выступлении в Лиге наций только после чемпионата мира-2018. В среду, 24 января, состоялась жеребьевка нового турнира. Шведы сыграют в лиге В во второй группе с командами России и Турции. Календарь встреч будет опубликован позднее.

- Похоже, нам достался непростой жребий, - цитирует официальный сайт Шведского футбольного союза Андерссона. - Проект Лиги наций смотрится интересно и хорошо, но сейчас мы пробились на чемпионат мира и сфокусируемся на новом турнире только осенью.

Турция не попала на чемпионат мира, но с ней всегда непросто играть, особенно на выезде. Россия в последнее время не играла отборочных матчей, но добилась хороших результатов летом на Кубке конфедераций и осенью в товарищеских играх.

Россия сыграет с Турцией и Швецией. Итоги жеребьевки лиги наций //

Станислав Черчесов - о Лиге наций: "Наш главный приоритет - подготовка к ЧМ-2018"