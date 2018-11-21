01:18 | Футбол — Лига наций

Станислав Черчесов: "Играть с Германией и Швецией без хорошей подготовки играть сложно"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Швеции в матче Лиги наций (0:2) на пресс-конференции отметил, что результат заслуженный. Также он признался, что доволен 2018 годом.

- Результат заслуженный. Сегодня шведы играли качественнее, - отметил Черчесов. - Понятно, что первый шанс имели мы, когда Ионов вышел один на один и не забил. Если же брать игру в целом, то победа шведов закономерна. Мы не были до конца сбалансированы. Это факт.

  - В целом подведите итоги года.

- Хорошо провели чемпионат мира-2018, хорошо сыграли в Лиге наций, поделив очки с первым местом. В этот раз шведам больше повезло. Мы хотели выти в Лигу наций А. Все игры провели на хорошем уровне. Главное, чтобы правильно поняли меня, но играть с Германией и Швецией без хорошей подготовки сложно. Тем более, у нас не было нескольких игроков. (Дмитрий Зеленов)

 

Швеция - Россия

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