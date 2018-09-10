Шоу выбыл на неделю из-за сотрясения мозга

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о состоянии Люка Шоу и Деле Алли после матча Лиги наций с Испанией (1:2). Защитник "Манчестер Юнайтед" получил сотрясение мозга и покинул расположение команды. Хавбек "Тоттенхэма" также получил небольшую травму в игре с испанцами. Таким образом, оба пропустят товарищеский матч со Швейцарией 11 сентября.

- Шоу в порядке, но у него обязательный 6-7-дневный период восстановления после сотрясения, - цитирует Goal Саутгейта. - Но он должен после этого вернуться к тренировкам.

У Алли было небольшое повреждение, но, думаю, он будет в порядке к матчу клуба в эти выходные.