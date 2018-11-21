Сербия разгромила Литву и вышла в дивизион В Лиги наций

Сборная Сербии в матче Лиги наций обыграла Литву - 4:1. В параллельной игре Румыния победила Черногорию - 1:0.

Сербы завершили групповой турнир на первом месте, набрав 14 очков. Команда вышла в дивизион В и получила право на плей-офф за путевку на Евро-2020. Румыния стала второй (12 очков), Черногория - третьей (7). Последней стала Литва. Команда отправилась в дивизион D.

Лига наций C

Группа 4

Сербия - Литва - 4:1 (0:0)

Голы: Жулпа, 51 - в свои ворота (1:0). Митрович, 58 (2:0). Петравичюс, 64 (2:1). Прийович, 71 (3:1). Ляич, 74 (4:1).

Сербия: Райкович, Рукавина, Родич, Велькович, Миленкович, Ляич (Алексич, 82), Живкович, Лукич (Фейса, 77), Максимович, Гачинович (Прийович, 46), Митрович.

Литва: Шеткус, Славицкас, Гирдвайнис, Янушевский, Баравикас, Жулпа (Янкаускас, 86), Сиргедас, Петравичюс, Казлаускас (Шярнас, 59), Воробьев (Матулевичус, 69), Черных.

Предупреждение: Гирдвайнис, 54.

Судья: Тохвер (Эстония).

20 ноября. Белград. Стадион "FK Partizan".

Черногория - Румыния - 0:1 (0:1)

Гол: Цукудян, 44.

Нереализованный пенальти: Янкович, 72 (вратарь)

Черногория: Петкович, Симич, Вешович, Марушич (Климента, 87), Копитович, Косович, Йовович, Иванич, Янкович (Джорджевич, 81), Бечирай (Больевич, 64), Мугоша.

Румыния: Тэтэрушану, Моци, Сэпунару, Маня, Тошка, Кипчу (Дяк, 82), Максим, Станчу, Антон, Кешеру (Бэлуцэ, 88), Цукудян (Пушкаш, 74).

Предупреждения: Косович, 10. Кешеру, 28. Йовович, 29. Янкович, 34. Маня, 53. Иванич, 61. Симич, 67. Кипчу, 70. Вешович, 89.

Судья: Цвайер (Германия).

20 ноября. Подгорица. Стадион "Градски".