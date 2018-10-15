Сборная Польши первой в истории Лиги наций вылетела дивизионом ниже

Сборная Италии обыграла Польшу в матче Лиги наций - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил защитник Кристиано Бираги на 92-й минуте.

После этого поражения Польша потеряла шансы подняться выше последнего, третьего места в своей группе. На счету полякв 1 очко, у итальянцев - 4, у португальцев - 6. По личным встречам Польша не сможет обойти Италию.

Таким образом, Польша стала первой командой в истории Лиги наций, вылетевшей дивизионом ниже. Сезон-2020/21 команда начнет в лиге В этого турнира.