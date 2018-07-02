Роналду не пропустит матч Лиги наций. Дисквалификация в этом турнире не действует

Информация о том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду из-за дисквалификации не сыграет 10 сентября в первом матче Лиги наций против Италии, не соответствует действительности.

Он действительно заработал дисквалификацию, получив две желтые карточки в играх чемпионата мира-2018 против Уругвая (1:2) и Ирана (1:1). И не отбыл ее, так как португальцы выбыли из турнира. Но это наказание не переносится на матчи совершенного другого соревнования – Лиги наций.

Это установлено соответствующим положением статьи 38 дисциплинарного кодекса ФИФА. В ней говорится, что дисквалификации за несколько предупреждений, полученных игроком в разных матчах одного турнира, не переносятся на другой турнир. На эту статью и сослался представитель УЕФА, отвечая на запрос "СЭ".

Таким образом, Криштиану Роналду имеет право выйти на поле осенью этого года и дебютировать в новом турнире УЕФА. (Александр БОБРОВ)