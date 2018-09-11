Роберто Манчини: "Знаю о проблемах сборной Италии, если бы их не было - команда вышла на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после поражения от Португалии в Лиге наций (0:1) отметил, что знает о проблемах команды. Также он считает, что вся борьба за победу в турнире еще впереди, несмотря на последнее место итальянцев в группе.

- Португалия выиграла свой первый матч в Лиге наций, и она стала фаворитом группы, но я думаю, что борьба еще впереди, - цитирует Football Italia Манчини. - Мы не любим проигрывать, но также не стоит забывать, что в этих матчах мы должны рисковать и давать игрокам получать опыт. В противном случае потребуется больше времени. Мы знаем, что в этой команде есть проблемы, потому что в противном случае сборная Италии вышла бы на чемпионат мира-2018.