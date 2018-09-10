Роберто Манчини: "У Португалии нет Роналду, но есть Брума"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что его команде будет непросто играть с Португалией в предстоящем матче Лиги наций. По его словам, португальцы сильны и без Криштиану Роналду.

– Эта команда выиграла Евро-2016, – цитирует A Bola Манчини. – Конечно, она сильнее с Роналду. Но нормально, что португальцы хотят попробовать свои силы без него. Я смотрел их матч с Хорватией. Может, Роналду у них нет, но есть Брума. Я работал с ним в "Галатасарае". Знаю, насколько он опасен в контратаках. У Португалии много техничных игроков. Думаю, отсутствие Роналду не изменит ее философию.