Португалия сыграла вничью с Италией и обеспечила себе первое место в группе

Сборная Италии сыграла вничью со сборной Португалии (0:0) в матче группового турнира дивизиона А Лиги наций.

Португалия набрала семь очков и лидирует в группе. У Италии пять очков и второе место. Так как итальянцы отыграли все матчи, португальцы обеспечили себе первое место и участие в "финале четырех", который пройдет следующим летом.

Последнее место в группе В занимает сборная Польши с одним очков. Поляки досрочно вылетели в дивизион В.

Лига наций

Дивизион А

Группа 3

Италия - Португалия - 0:0

Италия: Доннарумма, Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Бираги, Верратти (Пеллегрини, 81), Жоржинью, Барелла, Кьеза (Берарди, 87), Иммобиле (Лазанья, 74), Инсинье.

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Жозе Фонти, Мариу Руй, Пиззи (Жоау Мариу, 68), Виллиам Карвалью, Невеш, Брума (Рафаэл Геррейру, 85), Андре Силва (Данилу Перейра, 90), Бернарду Силва.

Предупреждения: Невеш, 32. Мариу Руй, 35. Жоау Канселу, 51. Жоржинью, 54. Бонуччи, 72. Кьеза, 85.

Судья: Маккели (Голландия).

17 ноября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

Все о Лиге наций - здесь.