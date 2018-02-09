О`Нилл - главный тренер Северной Ирландии до 2024 года

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О`Нилл продлил контракт c Футбольной ассоциацией Северной Ирландии на четыре года (до 2024 года), сообщает Sky Sports. Специалист возглавляет команду с 2011 года.

Отметим, что под руководством 48-летнего тренера североирландцы впервые в истории вышли на чемпионат Европы. В 2016 году команда дошла до 1/16 финала, где уступила Уэльсу (0:1). В отборочном турнире ЧМ-2018 сборная Северной Ирландии дошла до стыковых матчей, однако проиграла Швейцарии.

24 января стали известны соперники Северной Ирландии по Лиге наций. Ими стали Босния и Герцеговина, а также Австрия.