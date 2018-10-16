Норвегия победила Болгарию, Кипр и Словения сыграли вничью

Сборная Норвегии благодаря голу Мохамеда Эль-Юнусси со счетом 1:0 победила Болгарию в матче группы 3 Лиги наций дивизиона С.

В другом матче группы сборная Словении дома сыграла вничью с Кипром со счетом 1:1.

Турнирное положение в группе 3: 1. Норвегия (9 очков), 2. Болгария (9), 3. Кипр (4), 4. Словения (1).

Лига наций C

Группа 3

Норвегия - Болгария - 1:0 (1:0)

Гол: М.Эль-Юнусси, 31.

Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Алеесами, Ростед, Нордтвейт, Хенриксен, Сельнес, С.Йохансен (Фоссум, 78), М.Эль-Юнусси, Т.Эль-Юнусси, Кинг.

Болгария: Илиев, Занев, Бандаловски, Бодуров, Божиков, Чорбаджийски (Василев, 49), И.Попов, Костадинов (Краев, 78), Неделев, Славчев (Малинов, 58), Десподов.

Предупреждения: Бандаловски, 14. Сельнес, 21. Занев, 35. Чорбаджийски, 45. Бодуров, 72. Неделев, 83. Малинов, 85.

Судья: Битон (Шотландия).

16 октября. Осло. Стадион "Ullevaal".

Словения - Кипр - 1:1 (0:1)

Голы: Папулис, 37 (0:1). Скубиц, 83 (1:1).

Словения: Белец, Йокич (Балковец, 58), Мевля, Скубиц, Митрович, Крхин (Захович, 75), Иличич, Зайц, Чрнигой, Берич, Безяк (Дервишевич, 46).

Кипр: Панаги, Меркис, Сиелис, Деметриу, Василиу (Иоанну, 90+5), Кусулос, Артиматас,

Маргаса (Христофи, 87), Кастанос, Сотириу, Папулис (Авраам, 73).

Предупреждения: Иличич, 1. Кастанос, 21. Панаги, 82. Мевля, 88.

Удаления: Кастанос, 66. Иличич, 90. Деметриу, 90+6.

Судья: Кристофферсен (Дания).

16 октября. Любляна. Стадион "Stozice Stadium".