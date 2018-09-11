Мирча Луческу: "Турция лучше сборной России"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу после победы над Швецией в матче группы 2 Лиги наций B (3:2) заявил, что его команда лучше сборной России. По словам румынского специалиста, турки хорошо сыграли в предыдущем матче, но не смогли добиться результата.

- Мы очень довольны результатом, - приводит Goal слова Луческу. - Это важная победа, но она важна, если принесет за собой следующую. Мы, как команда, лучше, чем Россия. Мы также хорошо играли в предыдущих играх, но не смогли добиться результата. У нас молодая команда. Мы должны доверять игрокам и продолжать в том же духе.

11 октября Россия сыграет дома со Швецией, три дня спустя - также дома с Турцией, а 20 ноября - со Швецией на выезде.