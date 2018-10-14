21:59 14 октября | Футбол — Лига наций

Мирча Луческу: "Сборная России заслужила победу, она была лучше"

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Главный тренер сборной Турции прокомментировал поражение от команды России в матче группового этапа Лиги наций.

– Две разные команды, два разных футбола. Они играют длинными передачами, они ждут своего момента и быстро атакуют. Они пробежали на 7 километров больше. Они заслужили победу сегодня. Как я уже говорил, мы – молодая команда, созданная только в марте. А этой сборной России уже два года. В отличие от наших игроков россияне играют в своих клубах по 90 минут. Мы владели мячом 60% времени, но не смогли забить. У нас были моменты, которые мы не реализовали. В общем и целом я поздравляю Россию.

– Кажется, вы были недовольны в эпизоде с первым голом и говорили, что там офсайд.

– Нет, там не было офсайда. Это была позиционная ошибка игроков. Мы не смогли удержать Джикию. Во время углового мы должны были допускать этот гол.

– Черчесов говорит, что три матча Россия – Турция были как под копирку. Согласны?

– Возможно. У нас молодая команда, есть 19-летние, есть 21-летние игроки. Эти три матча стали для нашей команды хорошим уроком. Я согласен, что сборная России играла лучше и заслужили победу. (Александр Рогулев)

Россия - Турция

 

Результаты опроса

22132 чел.

Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз
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