Мирча Луческу: "Сборная России заслужила победу, она была лучше"

Главный тренер сборной Турции прокомментировал поражение от команды России в матче группового этапа Лиги наций.

– Две разные команды, два разных футбола. Они играют длинными передачами, они ждут своего момента и быстро атакуют. Они пробежали на 7 километров больше. Они заслужили победу сегодня. Как я уже говорил, мы – молодая команда, созданная только в марте. А этой сборной России уже два года. В отличие от наших игроков россияне играют в своих клубах по 90 минут. Мы владели мячом 60% времени, но не смогли забить. У нас были моменты, которые мы не реализовали. В общем и целом я поздравляю Россию.

– Кажется, вы были недовольны в эпизоде с первым голом и говорили, что там офсайд.

– Нет, там не было офсайда. Это была позиционная ошибка игроков. Мы не смогли удержать Джикию. Во время углового мы должны были допускать этот гол.

– Черчесов говорит, что три матча Россия – Турция были как под копирку. Согласны?

– Возможно. У нас молодая команда, есть 19-летние, есть 21-летние игроки. Эти три матча стали для нашей команды хорошим уроком. Я согласен, что сборная России играла лучше и заслужили победу. (Александр Рогулев)