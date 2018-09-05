09:31 | Футбол — Лига наций

Министр спорта: "Призываю другие сборные страны размещать лозунг "Слава Украине"


Министр спорта Украины Игорь Жданов поддержал размещение лозунга "Слава Украине" на футболках футбольной сборной страны. Он призвал сборные по другим видам спорта перенимать этот опыт.

- Cтильно, модно, патриотично!, - написал министр. - Поддерживаю и призываю другие национальные сборные команды Украины по различным видам спорта перенимать подобную практику размещения лозунга "Слава Украине" при заказе и изготовлении формы. А первыми, насколько я помню, такую традицию начали паралимпийские и дефлимпийские сборные нашей страны.

Лозунг "Слава Украине!" на футболках украинской сборной. Что происходит?

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https://www.facebook.com/zhdanovihor/posts/1797139817070878?__tn__=-R