Испания - Хорватия: составы команд

Стали известны стартовые составы Испании и Хорватии на матч Лиги наций. Слева в обороне испанцев выйдет Хосе Гайя из "Валенсии". Для него это дебютный матч за национальную команду.

Испания: Де Хеа - Карвахаль, Начо, Рамос, Гайя - Сауль Ньигес, Бускетс, Себальос - Асенсио, Родриго, Иско.

Хорватия: Калинич - Врсалько, Митрович, Вида, Пиварич - Ракитич, Брозович - Ковачич, Модрич, Сантини - Сантини.

Испания - Хорватия: Лига наций УЕФА, групповой турнир, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.45 (время московское)