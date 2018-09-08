Георгий Джикия: "Все игроки сборной чувствуют себя достаточно уверенно"

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал победу над командой Турции (2:1) в стартовом матче Лиги наций. 24-летний игрок "Спартака" провел на поле все 90 минут.

- Все ребята чувствуют себя достаточно уверенно. Чемпионат мира уже закончился, нужно двигаться дальше, - цитирует Джикию пресс-служба РФС. - Началась Лига Наций, все сосредоточены на этом турнире. Начали новый турнир с победы над хорошей и крепкой командой. Что самое главное - выиграли, у всех хорошее настроение, готовимся к контрольной игре. Все идет своим чередом.

В понедельник, 10 сентября, в Ростове-на-Дону команда Станислава Черчесова проведет товарищескую игру против Чехии.

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)

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